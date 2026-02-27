Freundlicher Handel: STOXX 50 am Freitagmittag mit Gewinnen

Kaum bewegt zeigt sich der STOXX 50 am fünften Tag der Woche.

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,17 Prozent fester bei 5 296,40 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,037 Prozent tiefer bei 5 285,28 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 287,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 311,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 280,16 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,936 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, stand der STOXX 50 bei 5 106,24 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 27.11.2025, mit 4 788,10 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 761,84 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,84 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 2,73 Prozent auf 33,81 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,56 Prozent auf 87,18 GBP), Rio Tinto (+ 1,62 Prozent auf 74,00 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,27 Prozent auf 71,94 CHF) und AstraZeneca (+ 1,23 Prozent auf 152,96 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-1,57 Prozent auf 160,15 CHF), Airbus SE (-0,63 Prozent auf 185,56 EUR), BAT (-0,58 Prozent auf 46,02 GBP), SAP SE (-0,41 Prozent auf 171,52 EUR) und Siemens (-0,14 Prozent auf 248,30 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 928 512 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 496,573 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

