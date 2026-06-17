Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|STOXX 50 im Fokus
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17.06.2026 15:59:05
Freundlicher Handel: STOXX 50 am Mittwochnachmittag freundlich
Um 15:42 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,54 Prozent auf 5 349,46 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,003 Prozent schwächer bei 5 320,52 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 320,67 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 352,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5 319,85 Einheiten.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,641 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der STOXX 50 bei 5 047,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 024,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 490,76 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,91 Prozent zu. Bei 5 352,82 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,81 Prozent auf 85,54 CHF), Rheinmetall (+ 1,75 Prozent auf 1 165,60 EUR), UniCredit (+ 1,63 Prozent auf 79,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,27 Prozent auf 158,10 EUR) und HSBC (+ 1,26 Prozent auf 14,27 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-3,00 Prozent auf 26,82 EUR), BAT (-2,66 Prozent auf 44,66 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,09 Prozent auf 88,84 GBP), Rio Tinto (-1,76 Prozent auf 77,53 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,71 Prozent auf 460,80 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 7 666 934 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 625,225 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,53 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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