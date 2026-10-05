Freundlicher Handel: STOXX 50 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Montag steigt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,22 Prozent auf 5 310,28 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,457 Prozent auf 5 322,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5 298,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 296,81 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 334,81 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 5 431,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 479,52 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 4 758,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,12 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,39 Prozent auf 188,32 EUR), Rio Tinto (+ 1,59 Prozent auf 71,68 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,04 Prozent auf 81,74 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,87 Prozent auf 26,79 EUR) und Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 964,80 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen GSK (-0,90 Prozent auf 17,64 GBP), Airbus SE (-0,50 Prozent auf 188,42 EUR), Siemens Energy (-0,44 Prozent auf 144,78 EUR), AstraZeneca (-0,40 Prozent auf 118,22 GBP) und Siemens (-0,31 Prozent auf 275,25 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 355 070 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 637,096 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,97 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at