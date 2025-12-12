Freundlicher Handel: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Machte sich der STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Freitag springt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,35 Prozent auf 4 860,58 Punkte an. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,097 Prozent auf 4 848,32 Punkte an der Kurstafel, nach 4 843,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 860,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 848,32 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 881,94 Punkten auf. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 12.09.2025, mit 4 567,56 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, lag der STOXX 50 bei 4 416,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,03 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 921,71 Zählern.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit UBS (+ 4,87 Prozent auf 35,12 CHF), Rolls-Royce (+ 1,64 Prozent auf 11,18 GBP), Rheinmetall (+ 1,59 Prozent auf 1 628,00 EUR), HSBC (+ 1,45 Prozent auf 11,29 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,33 Prozent auf 85,08 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen AstraZeneca (-0,82 Prozent auf 134,84 GBP), Nestlé (-0,46 Prozent auf 77,56 CHF), Enel (-0,42 Prozent auf 8,70 EUR), Richemont (-0,27 Prozent auf 168,85 CHF) und Roche (-0,22 Prozent auf 317,20 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 879 661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 366,671 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,72 zu Buche schlagen. Mit 6,49 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

