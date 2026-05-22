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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Marktbericht 22.05.2026 17:58:58

Freundlicher Handel: STOXX 50 beendet den Freitagshandel mit Gewinnen

Freundlicher Handel: STOXX 50 beendet den Freitagshandel mit Gewinnen

Der STOXX 50 verzeichnete am Abend Kursgewinne.

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,82 Prozent stärker bei 5 201,41 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,343 Prozent fester bei 5 176,58 Punkten in den Handel, nach 5 158,91 Punkten am Vortag.

Bei 5 176,58 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 207,43 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 3,45 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 22.04.2026, einen Stand von 5 060,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Wert von 5 258,66 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 4 555,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,93 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 3,36 Prozent auf 12,49 GBP), Airbus SE (+ 2,20 Prozent auf 169,66 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,92 Prozent auf 83,80 CHF), Siemens (+ 1,72 Prozent auf 268,60 EUR) und Novo Nordisk (+ 1,71 Prozent auf 289,00 DKK). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-2,48 Prozent auf 5,51 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,12 Prozent auf 469,00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,05 Prozent auf 32,05 GBP), Zurich Insurance (-0,87 Prozent auf 567,60 CHF) und Intesa Sanpaolo (-0,83 Prozent auf 5,62 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 19 953 228 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 513,762 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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