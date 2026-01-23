Freundlicher Handel: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,06 Prozent höher bei 5 058,66 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,017 Prozent fester bei 5 056,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 055,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 058,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 042,54 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,722 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 894,79 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 786,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 521,04 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,05 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 146,25 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 192,66 EUR), Enel (+ 0,49 Prozent auf 9,06 EUR), Roche (+ 0,32 Prozent auf 349,00 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,30 Prozent auf 26,93 EUR) und Novartis (+ 0,21 Prozent auf 115,34 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Richemont (-1,15 Prozent auf 155,00 CHF), UniCredit (-0,61 Prozent auf 72,04 EUR), Zurich Insurance (-0,58 Prozent auf 551,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,54 Prozent auf 59,18 CHF) und Nestlé (-0,45 Prozent auf 72,86 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 297 577 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 447,602 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die höchste Dividendenrendite.

