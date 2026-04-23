Freundlicher Handel: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Am Donnerstag halten sich die Anleger in Europa zurück.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,13 Prozent auf 5 066,78 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,202 Prozent auf 5 049,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 060,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 031,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 074,77 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 1,21 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.03.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 818,60 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, bei 5 058,98 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 23.04.2025, einen Stand von 4 326,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Nestlé (+ 5,67 Prozent auf 79,82 CHF), Roche (+ 3,23 Prozent auf 323,20 CHF), Siemens Energy (+ 2,38 Prozent auf 182,66 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 78,26 CHF) und BAT (+ 1,59 Prozent auf 42,09 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen SAP SE (-4,89 Prozent auf 142,50 EUR), UBS (-3,13 Prozent auf 32,49 CHF), RELX (-2,81 Prozent auf 26,63 GBP), UniCredit (-2,04 Prozent auf 64,86 EUR) und Rolls-Royce (-1,21 Prozent auf 11,25 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Rolls-Royce-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 9 240 428 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 476,762 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at