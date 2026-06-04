Freundlicher Handel: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Um 09:12 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,08 Prozent nach oben auf 5 156,02 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,003 Prozent schwächer bei 5 151,87 Punkten, nach 5 152,04 Punkten am Vortag.

Bei 5 145,09 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 158,56 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,653 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 006,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 101,67 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.06.2025, den Stand von 4 568,18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,01 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 158,84 EUR), RELX (+ 1,52 Prozent auf 24,73 GBP), UniCredit (+ 1,41 Prozent auf 74,59 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,24 Prozent auf 88,10 GBP) und GSK (+ 1,06 Prozent auf 18,71 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BAT (-1,91 Prozent auf 43,18 GBP), Rio Tinto (-1,66 Prozent auf 79,38 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,25 Prozent auf 32,28 GBP), BP (-1,14 Prozent auf 5,39 GBP) und Enel (-0,61 Prozent auf 9,45 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 939 442 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 563,404 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at