Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Donnerstagnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Europa am vierten Tag der Woche.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,63 Prozent fester bei 5 190,87 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,427 Prozent stärker bei 5 180,60 Punkten, nach 5 158,55 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 211,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 180,60 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,06 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 12.01.2026, einen Wert von 5 099,38 Punkten auf. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 12.11.2025, mit 4 881,94 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 683,34 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,71 Prozent nach oben. Bei 5 211,23 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 913,95 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 5,35 Prozent auf 269,95 EUR), Deutsche Telekom (+ 5,27 Prozent auf 31,97 EUR), RELX (+ 3,97 Prozent auf 20,93 GBP), Airbus SE (+ 2,99 Prozent auf 192,80 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2,22 Prozent auf 75,46 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Enel (-3,45 Prozent auf 9,39 EUR), BP (-2,59 Prozent auf 4,61 GBP), BAT (-1,31 Prozent auf 43,68 GBP), Unilever (-1,24 Prozent auf 52,54 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,91 Prozent auf 28,88 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 8 696 726 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 462,408 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

