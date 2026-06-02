Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Mittag

Um 12:10 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,50 Prozent auf 5 183,41 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,277 Prozent höher bei 5 171,90 Punkten in den Handel, nach 5 157,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 197,74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 171,90 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 071,44 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 5 201,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 530,38 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,56 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens (+ 2,20 Prozent auf 278,65 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 85,10 CHF), SAP SE (+ 1,94 Prozent auf 171,16 EUR), Rio Tinto (+ 1,84 Prozent auf 81,99 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,76 Prozent auf 93,48 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BAT (-3,46 Prozent auf 44,23 GBP), BP (-1,73 Prozent auf 5,27 GBP), GSK (-1,28 Prozent auf 18,19 GBP), Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 193,80 EUR) und Roche (-1,07 Prozent auf 314,00 CHF) unter Druck.

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 3 820 549 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 533,727 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at