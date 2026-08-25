BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Index-Bewegung
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25.08.2026 17:58:43
Freundlicher Handel: STOXX 50 legt zum Handelsende zu
Am Dienstag notierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,34 Prozent stärker bei 5 499,61 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,297 Prozent höher bei 5 497,17 Punkten, nach 5 480,89 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 485,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 509,51 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 429,15 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.05.2026, den Stand von 5 255,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 605,09 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,94 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 3,02 Prozent auf 124,76 GBP), Novo Nordisk (+ 2,86 Prozent auf 307,80 DKK), Siemens Energy (+ 2,70 Prozent auf 152,76 EUR), Rolls-Royce (+ 1,99 Prozent auf 15,30 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,84 Prozent auf 79,62 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen BAT (-1,45 Prozent auf 41,33 GBP), RELX (-1,28 Prozent auf 26,18 GBP), BP (-0,96 Prozent auf 5,29 GBP), SAP SE (-0,93 Prozent auf 185,46 EUR) und Nestlé (-0,80 Prozent auf 79,82 CHF).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19 537 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 580,439 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die BP-Aktie verzeichnet mit 7,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,47 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|BAT Buy
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|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|RBC Capital Markets
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|RBC Capital Markets
|18.03.26
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|RBC Capital Markets
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,74
|-0,16%
|ASML NV
|1 494,60
|0,05%
|AstraZeneca PLC
|144,05
|-0,66%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,42
|-0,31%
|BP plc (British Petrol)
|6,02
|-2,38%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,86
|-0,68%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,30
|0,29%
|Novo Nordisk
|41,22
|-0,67%
|Prosus N.V.
|37,92
|-0,52%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,58
|-0,59%
|Rolls-Royce Plc
|18,07
|1,15%
|SAP SE
|178,86
|-2,62%
|Siemens Energy AG
|151,12
|-1,54%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 499,45
|0,05%
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