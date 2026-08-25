BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 25.08.2026 17:58:43

Freundlicher Handel: STOXX 50 legt zum Handelsende zu

Freundlicher Handel: STOXX 50 legt zum Handelsende zu

Der STOXX 50 stieg heute.

Am Dienstag notierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,34 Prozent stärker bei 5 499,61 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,297 Prozent höher bei 5 497,17 Punkten, nach 5 480,89 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 485,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 509,51 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 429,15 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.05.2026, den Stand von 5 255,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 605,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,94 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 3,02 Prozent auf 124,76 GBP), Novo Nordisk (+ 2,86 Prozent auf 307,80 DKK), Siemens Energy (+ 2,70 Prozent auf 152,76 EUR), Rolls-Royce (+ 1,99 Prozent auf 15,30 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,84 Prozent auf 79,62 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen BAT (-1,45 Prozent auf 41,33 GBP), RELX (-1,28 Prozent auf 26,18 GBP), BP (-0,96 Prozent auf 5,29 GBP), SAP SE (-0,93 Prozent auf 185,46 EUR) und Nestlé (-0,80 Prozent auf 79,82 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19 537 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 580,439 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die BP-Aktie verzeichnet mit 7,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,47 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

mehr Nachrichten

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

mehr Analysen
10.08.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
03.08.26 BAT Buy UBS AG
30.07.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
23.07.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 84,74 -0,16% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 494,60 0,05% ASML NV
AstraZeneca PLC 144,05 -0,66% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 48,42 -0,31% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,02 -2,38% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,86 -0,68% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nestlé SA (Nestle) 85,30 0,29% Nestlé SA (Nestle)
Novo Nordisk 41,22 -0,67% Novo Nordisk
Prosus N.V. 37,92 -0,52% Prosus N.V.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,58 -0,59% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 18,07 1,15% Rolls-Royce Plc
SAP SE 178,86 -2,62% SAP SE
Siemens Energy AG 151,12 -1,54% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 499,45 0,05%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:44 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen