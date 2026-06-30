Freundlicher Handel: STOXX 50 liegt letztendlich im Plus

Der STOXX 50 erhöhte sich im STOXX-Handel schlussendlich um 1,09 Prozent auf 5 418,29 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,357 Prozent auf 5 379,26 Punkte an der Kurstafel, nach 5 360,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 426,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 378,16 Punkten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 5 190,62 Punkten. Der STOXX 50 wurde am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, mit 4 848,77 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 454,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,30 Prozent nach oben. Bei 5 426,90 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 5,56 Prozent auf 165,80 EUR), Siemens (+ 4,44 Prozent auf 281,15 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,50 Prozent auf 87,58 CHF), Rolls-Royce (+ 2,08 Prozent auf 14,45 GBP) und Rheinmetall (+ 2,02 Prozent auf 990,50 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-3,91 Prozent auf 23,85 EUR), SAP SE (-1,93 Prozent auf 134,00 EUR), Roche (-1,77 Prozent auf 332,80 CHF), Richemont (-1,76 Prozent auf 186,55 CHF) und Nestlé (-1,45 Prozent auf 83,08 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 47 124 177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 608,267 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie verzeichnet mit 6,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at