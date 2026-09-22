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Marktbericht 22.09.2026 12:26:55

Freundlicher Handel: STOXX 50 mittags fester

Freundlicher Handel: STOXX 50 mittags fester

Heutiger Marktbericht zum STOXX 50.

Um 12:09 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,27 Prozent auf 5 379,74 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,151 Prozent auf 5 373,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 365,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 380,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 337,88 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 5 489,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 353,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, stand der STOXX 50 bei 4 595,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,52 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 2,13 Prozent auf 172,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,66 Prozent auf 83,50 CHF), Siemens Energy (+ 1,56 Prozent auf 145,40 EUR), SAP SE (+ 1,29 Prozent auf 185,22 EUR) und Airbus SE (+ 1,26 Prozent auf 197,34 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-2,32 Prozent auf 5,30 GBP), Allianz (-1,89 Prozent auf 436,70 EUR), Enel (-1,36 Prozent auf 8,87 EUR), GSK (-1,20 Prozent auf 18,88 GBP) und Zurich Insurance (-1,20 Prozent auf 594,20 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 765 990 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 557,314 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet mit 6,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Airbus SE 196,26 0,53% Airbus SE
Allianz 438,90 -1,46% Allianz
ASML NV 1 486,40 -0,35% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,23 -1,41% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 8,93 -0,49% Enel S.p.A.
GSK PLC Registered Shs 22,10 -0,81% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,78 0,22% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 123,96 0,90% Novartis AG
Richemont 182,75 1,58% Richemont
SAP SE 185,42 1,43% SAP SE
Siemens Energy AG 144,44 1,02% Siemens Energy AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 636,20 -0,78% Zurich Insurance AG (Zürich)

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