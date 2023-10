Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags fester

Der STOXX 50 gönnt sich am dritten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,11 Prozent fester bei 3 847,89 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 3 842,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3 843,65 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 3 833,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 863,59 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0,658 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 25.09.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 926,53 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.07.2023, einen Stand von 4 009,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.10.2022, wurde der STOXX 50 auf 3 488,77 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 4,40 Prozent nach oben. Bei 4 089,95 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3 658,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 2,45 Prozent auf 51,84 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 378,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,06 Prozent auf 20,43 EUR), Glencore (+ 1,02 Prozent auf 4,39 GBP) und RELX (+ 0,99 Prozent auf 28,57 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Reckitt Benckiser (-4,94 Prozent auf 56,24 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,16 Prozent auf 36,71 EUR), Richemont (-1,85 Prozent auf 106,00 CHF), Bayer (-1,34 Prozent auf 40,73 EUR) und BASF (-1,18 Prozent auf 40,47 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 758 116 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 408,697 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,72 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at