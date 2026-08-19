Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags in Grün

In Europa stehen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,16 Prozent höher bei 5 480,00 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,071 Prozent höher bei 5 474,97 Punkten, nach 5 471,06 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 470,32 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 497,77 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,629 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 385,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 083,85 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Wert von 4 596,74 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,55 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rio Tinto (+ 2,30 Prozent auf 72,83 GBP), AstraZeneca (+ 1,76 Prozent auf 120,14 GBP), Roche (+ 1,52 Prozent auf 366,40 CHF), GSK (+ 1,14 Prozent auf 19,10 GBP) und Novartis (+ 1,10 Prozent auf 126,94 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3,31 Prozent auf 1 173,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,41 Prozent auf 516,20 EUR), Rolls-Royce (-1,37 Prozent auf 15,17 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,08 Prozent auf 84,14 GBP) und BAT (-1,04 Prozent auf 41,04 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7 278 645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 624,840 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,08 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at