Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
11.02.2026 15:58:45
Freundlicher Handel: STOXX 50 präsentiert sich fester
Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,28 Prozent aufwärts auf 5 168,40 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,119 Prozent auf 5 147,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5 154,03 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 133,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 173,17 Punkten erreichte.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,625 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 5 085,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, lag der STOXX 50 bei 4 846,26 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 11.02.2025, bei 4 681,73 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,26 Prozent nach oben. Bei 5 188,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 4,01 Prozent auf 4,66 GBP), AstraZeneca (+ 3,30 Prozent auf 146,32 GBP), National Grid (+ 2,55 Prozent auf 13,25 GBP), Rio Tinto (+ 2,48 Prozent auf 72,59 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,87 Prozent auf 28,85 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil RELX (-5,17 Prozent auf 20,35 GBP), UniCredit (-2,10 Prozent auf 74,99 EUR), SAP SE (-2,03 Prozent auf 174,66 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,00 Prozent auf 5,93 EUR) und UBS (-1,94 Prozent auf 32,85 CHF) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 15 034 287 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 466,982 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
