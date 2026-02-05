ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Index-Bewegung
|
05.02.2026 09:29:26
Freundlicher Handel: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester
Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,02 Prozent fester bei 5 115,44 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,034 Prozent höher bei 5 116,21 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 114,45 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 116,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 106,54 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, stand der STOXX 50 bei 5 006,25 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 05.11.2025, mit 4 771,97 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 606,02 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 3,19 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 188,91 Punkte. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 3,01 Prozent auf 73,86 GBP), SAP SE (+ 1,89 Prozent auf 170,36 EUR), RELX (+ 1,83 Prozent auf 22,25 GBP), Siemens (+ 1,38 Prozent auf 245,35 EUR) und Rolls-Royce (+ 1,31 Prozent auf 12,33 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-3,66 Prozent auf 1 618,00 EUR), Roche (-1,22 Prozent auf 356,20 CHF), Rio Tinto (-0,76 Prozent auf 69,52 GBP), Deutsche Telekom (-0,76 Prozent auf 30,15 EUR) und Novartis (-0,62 Prozent auf 117,96 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 153 531 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 461,400 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der STOXX 50-Titel
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu ASML NV
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|29.01.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|29.01.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|29.01.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 192,60
|4,67%
|BNP Paribas S.A.
|93,94
|1,99%
|BP plc (British Petrol)
|5,49
|2,04%
|Deutsche Telekom AG
|30,26
|-0,88%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,98
|1,13%
|London Stock Exchange (LSE)
|87,50
|0,57%
|Novartis AG
|131,90
|1,93%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|24,90
|-2,73%
|Rheinmetall AG
|1 604,00
|0,41%
|Rio Tinto plc
|79,00
|2,21%
|Roche AG (Genussschein)
|356,40
|-0,64%
|Rolls-Royce Plc
|14,26
|2,30%
|SAP SE
|171,66
|2,39%
|Siemens AG
|251,80
|2,96%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 130,92
|1,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.