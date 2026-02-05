Freundlicher Handel: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Anleger in Europa schicken den STOXX 50 heute erneut ins Plus.

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,02 Prozent fester bei 5 115,44 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,034 Prozent höher bei 5 116,21 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 114,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 116,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 106,54 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, stand der STOXX 50 bei 5 006,25 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 05.11.2025, mit 4 771,97 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 606,02 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 3,19 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 188,91 Punkte. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 3,01 Prozent auf 73,86 GBP), SAP SE (+ 1,89 Prozent auf 170,36 EUR), RELX (+ 1,83 Prozent auf 22,25 GBP), Siemens (+ 1,38 Prozent auf 245,35 EUR) und Rolls-Royce (+ 1,31 Prozent auf 12,33 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-3,66 Prozent auf 1 618,00 EUR), Roche (-1,22 Prozent auf 356,20 CHF), Rio Tinto (-0,76 Prozent auf 69,52 GBP), Deutsche Telekom (-0,76 Prozent auf 30,15 EUR) und Novartis (-0,62 Prozent auf 117,96 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 153 531 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 461,400 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at