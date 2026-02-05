ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

Index-Bewegung 05.02.2026 09:29:26

Freundlicher Handel: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Anleger in Europa schicken den STOXX 50 heute erneut ins Plus.

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,02 Prozent fester bei 5 115,44 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,034 Prozent höher bei 5 116,21 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 114,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 116,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 106,54 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, stand der STOXX 50 bei 5 006,25 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 05.11.2025, mit 4 771,97 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 606,02 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 3,19 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 188,91 Punkte. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 3,01 Prozent auf 73,86 GBP), SAP SE (+ 1,89 Prozent auf 170,36 EUR), RELX (+ 1,83 Prozent auf 22,25 GBP), Siemens (+ 1,38 Prozent auf 245,35 EUR) und Rolls-Royce (+ 1,31 Prozent auf 12,33 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-3,66 Prozent auf 1 618,00 EUR), Roche (-1,22 Prozent auf 356,20 CHF), Rio Tinto (-0,76 Prozent auf 69,52 GBP), Deutsche Telekom (-0,76 Prozent auf 30,15 EUR) und Novartis (-0,62 Prozent auf 117,96 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 153 531 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 461,400 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu ASML NV

Analysen zu ASML NV

02.02.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 ASML NV Buy UBS AG
29.01.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
29.01.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 192,60 4,67% ASML NV
BNP Paribas S.A. 93,94 1,99% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,49 2,04% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 30,26 -0,88% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,98 1,13% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 87,50 0,57% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 131,90 1,93% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 24,90 -2,73% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 604,00 0,41% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 79,00 2,21% Rio Tinto plc
Roche AG (Genussschein) 356,40 -0,64% Roche AG (Genussschein)
Rolls-Royce Plc 14,26 2,30% Rolls-Royce Plc
SAP SE 171,66 2,39% SAP SE
Siemens AG 251,80 2,96% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 130,92 1,17%

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

