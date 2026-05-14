Freundlicher Handel: STOXX 50 steigt am Mittag

Um 12:10 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,59 Prozent auf 5 112,10 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,145 Prozent höher bei 5 089,71 Punkten, nach 5 082,32 Punkten am Vortag.

Bei 5 112,35 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 089,71 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,800 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 14.04.2026, einen Stand von 5 143,06 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 146,66 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 495,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,13 Prozent nach oben. Bei 5 315,22 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens (+ 3,41 Prozent auf 275,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 181,92 EUR), RELX (+ 2,49 Prozent auf 23,91 GBP), BAT (+ 2,14 Prozent auf 49,10 GBP) und National Grid (+ 1,72 Prozent auf 12,98 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil BP (-0,73 Prozent auf 5,40 GBP), HSBC (-0,43 Prozent auf 13,33 GBP), Rio Tinto (-0,38 Prozent auf 82,41 GBP), Unilever (-0,34 Prozent auf 42,21 GBP) und Rolls-Royce (-0,30 Prozent auf 12,01 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 962 758 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 487,862 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,55 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at