Freundlicher Handel: STOXX 50 steigt mittags

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,40 Prozent fester bei 5 232,88 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,171 Prozent auf 5 220,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5 212,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5 238,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 216,74 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 027,87 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 20.11.2025, einen Stand von 4 732,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 701,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 5,56 Prozent zu. 5 249,89 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. 4 913,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Diageo (+ 2,19 Prozent auf 18,20 GBP), Airbus SE (+ 1,75 Prozent auf 190,34 EUR), BAT (+ 1,48 Prozent auf 45,39 GBP), Richemont (+ 1,26 Prozent auf 160,70 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,22 Prozent auf 565,60 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen BP (-1,44 Prozent auf 4,72 GBP), Nestlé (-0,98 Prozent auf 80,63 CHF), SAP SE (-0,35 Prozent auf 170,14 EUR), Roche (-0,27 Prozent auf 367,20 CHF) und Deutsche Telekom (-0,25 Prozent auf 32,55 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 9 538 772 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 482,486 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,03 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

