AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Index-Performance
|
26.01.2026 17:58:43
Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne
Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,28 Prozent höher bei 5 073,02 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 061,09 Zählern und damit 0,042 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 058,98 Punkte).
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 046,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 082,70 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 892,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 4 783,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 4 526,70 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,34 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 146,25 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 913,95 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 1,53 Prozent auf 200,95 EUR), GSK (+ 1,53 Prozent auf 18,29 GBP), Rio Tinto (+ 1,52 Prozent auf 66,76 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,51 Prozent auf 5,86 EUR) und AstraZeneca (+ 1,27 Prozent auf 137,52 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil London Stock Exchange (LSE) (-2,17 Prozent auf 85,78 GBP), Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 1 791,00 EUR), Airbus SE (-2,10 Prozent auf 202,35 EUR), RELX (-1,85 Prozent auf 28,67 GBP) und Rolls-Royce (-1,40 Prozent auf 12,36 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 18 745 087 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 456,672 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,65 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,30 Prozent, die höchste im Index.
