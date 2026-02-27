Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne

Am Freitag erhöht sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,07 Prozent auf 5 291,06 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,037 Prozent schwächer bei 5 285,28 Punkten in den Handel, nach 5 287,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 280,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 292,83 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,834 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.01.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 106,24 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 27.11.2025, den Stand von 4 788,10 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.02.2025, den Stand von 4 761,84 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,74 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 2,05 Prozent auf 74,31 GBP), Novartis (+ 1,03 Prozent auf 129,42 CHF), AstraZeneca (+ 1,01 Prozent auf 152,62 GBP), Roche (+ 0,91 Prozent auf 366,90 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,86 Prozent auf 85,73 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-0,74 Prozent auf 161,50 CHF), Siemens (-0,72 Prozent auf 246,85 EUR), Airbus SE (-0,63 Prozent auf 185,56 EUR), RELX (-0,51 Prozent auf 25,12 GBP) und Allianz (-0,34 Prozent auf 383,40 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Rolls-Royce-Aktie aufweisen. 1 188 739 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 496,573 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at