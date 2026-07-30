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STOXX-Handel im Blick 30.07.2026 17:58:42

Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

STOXX 50-Kurs am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Im STOXX 50 ging es im STOXX-Handel letztendlich um 0,72 Prozent aufwärts auf 5 451,20 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,068 Prozent auf 5 408,38 Punkte an der Kurstafel, nach 5 412,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 470,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 404,29 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,318 Prozent nach oben. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 5 415,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, lag der STOXX 50 bei 5 072,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 518,56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,97 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 489,89 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 8,12 Prozent auf 146,16 EUR), Rolls-Royce (+ 6,01 Prozent auf 14,63 GBP), Siemens (+ 3,63 Prozent auf 281,10 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,09 Prozent auf 78,66 CHF) und HSBC (+ 2,53 Prozent auf 15,87 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen RELX (-6,92 Prozent auf 26,75 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-6,44 Prozent auf 86,06 GBP), SAP SE (-3,78 Prozent auf 155,92 EUR), BAT (-3,67 Prozent auf 45,66 GBP) und GSK (-3,34 Prozent auf 19,40 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 25 664 642 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 535,114 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,78 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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