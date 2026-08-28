Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain

Letztendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,72 Prozent fester bei 5 480,74 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,295 Prozent höher bei 5 457,66 Punkten, nach 5 441,59 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 482,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 457,66 Einheiten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0,031 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 439,22 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Stand von 5 186,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 581,75 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,56 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 1,83 Prozent auf 194,55 CHF), Enel (+ 1,82 Prozent auf 9,52 EUR), Allianz (+ 1,75 Prozent auf 453,00 EUR), UBS (+ 1,67 Prozent auf 44,53 CHF) und HSBC (+ 1,62 Prozent auf 15,28 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 1 154,60 EUR), Roche (-1,46 Prozent auf 358,70 CHF), AstraZeneca (-1,19 Prozent auf 119,70 GBP), Novartis (-0,72 Prozent auf 123,74 CHF) und BAT (-0,55 Prozent auf 41,29 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 52 274 892 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 577,202 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,60 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at