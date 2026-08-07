BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|STOXX 50-Kursentwicklung
|
07.08.2026 17:58:38
Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen
Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel letztendlich um 0,43 Prozent fester bei 5 531,08 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,034 Prozent höher bei 5 509,13 Punkten in den Handel, nach 5 507,27 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 509,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5 559,41 Einheiten.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 1,49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 421,43 Punkte. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 5 113,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 467,40 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,58 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 559,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 4,08 Prozent auf 177,96 EUR), Novo Nordisk (+ 3,92 Prozent auf 305,10 DKK), Siemens (+ 2,45 Prozent auf 279,80 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,94 Prozent auf 89,20 GBP) und GSK (+ 1,24 Prozent auf 19,61 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Allianz (-1,63 Prozent auf 433,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,38 Prozent auf 515,40 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,13 Prozent auf 32,78 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,09 Prozent auf 6,73 EUR) und Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 146,40 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 17 996 557 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 564,946 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
07.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
07.08.26
|STOXX 50 aktuell: Anleger lassen STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
06.08.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|435,50
|-1,09%
|ASML NV
|1 503,20
|0,91%
|BP plc (British Petrol)
|6,03
|-1,34%
|GSK PLC Registered Shs
|22,90
|1,06%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,79
|0,01%
|London Stock Exchange (LSE)
|104,00
|1,81%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|514,80
|-1,53%
|Novo Nordisk
|40,91
|2,78%
|Prosus N.V.
|42,18
|2,73%
|Rheinmetall AG
|1 145,00
|-0,54%
|SAP SE
|177,68
|3,09%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|38,21
|-1,19%
|Siemens AG
|280,20
|2,60%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 527,31
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.