Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Der STOXX 50 gewann zum Handelsende an Wert.

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel letztendlich um 0,43 Prozent fester bei 5 531,08 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,034 Prozent höher bei 5 509,13 Punkten in den Handel, nach 5 507,27 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 509,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5 559,41 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 1,49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 421,43 Punkte. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 5 113,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 467,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,58 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 559,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 4,08 Prozent auf 177,96 EUR), Novo Nordisk (+ 3,92 Prozent auf 305,10 DKK), Siemens (+ 2,45 Prozent auf 279,80 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,94 Prozent auf 89,20 GBP) und GSK (+ 1,24 Prozent auf 19,61 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Allianz (-1,63 Prozent auf 433,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,38 Prozent auf 515,40 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,13 Prozent auf 32,78 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,09 Prozent auf 6,73 EUR) und Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 146,40 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 17 996 557 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 564,946 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at