AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Kursverlauf
|
12.01.2026 17:58:34
Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen
Am Montag notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,20 Prozent fester bei 5 095,68 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,061 Prozent schwächer bei 5 082,16 Punkten, nach 5 085,28 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 102,45 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 069,74 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 12.12.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 814,15 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 701,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der STOXX 50 4 379,94 Punkte auf.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Diageo (+ 2,73 Prozent auf 16,75 GBP), Rio Tinto (+ 2,15 Prozent auf 61,35 GBP), Siemens (+ 1,63 Prozent auf 258,35 EUR), BAT (+ 1,45 Prozent auf 41,19 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,27 Prozent auf 90,66 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen National Grid (-1,17 Prozent auf 11,79 GBP), RELX (-0,72 Prozent auf 31,55 GBP), AstraZeneca (-0,68 Prozent auf 141,20 GBP), Novo Nordisk (-0,62 Prozent auf 379,10 DKK) und Allianz (-0,60 Prozent auf 380,00 EUR).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 16 076 895 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 419,229 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
