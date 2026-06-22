Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|STOXX 50-Kursverlauf
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22.06.2026 09:29:12
Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart in Grün
Der STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr 0,02 Prozent auf 5 327,03 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,065 Prozent auf 5 329,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 325,79 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 327,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 337,95 Einheiten.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 197,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der STOXX 50 mit 4 778,22 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 4 440,12 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,46 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 368,89 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,06 Prozent auf 1 215,40 EUR), Siemens Energy (+ 0,94 Prozent auf 170,50 EUR), RELX (+ 0,42 Prozent auf 23,87 GBP), BAT (+ 0,40 Prozent auf 43,54 GBP) und Allianz (+ 0,37 Prozent auf 401,90 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Nestlé (-0,74 Prozent auf 78,20 CHF), Unilever (-0,73 Prozent auf 43,32 GBP), Richemont (-0,65 Prozent auf 182,45 CHF), SAP SE (-0,63 Prozent auf 133,30 EUR) und Enel (-0,62 Prozent auf 9,88 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 921 475 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 638,946 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Die BP-Aktie verzeichnet mit 7,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,00 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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