Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart in Grün

Derzeit geht es für den STOXX 50 erneut nach oben.

Der STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr 0,02 Prozent auf 5 327,03 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,065 Prozent auf 5 329,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 325,79 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 327,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 337,95 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 197,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der STOXX 50 mit 4 778,22 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 4 440,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,46 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 368,89 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,06 Prozent auf 1 215,40 EUR), Siemens Energy (+ 0,94 Prozent auf 170,50 EUR), RELX (+ 0,42 Prozent auf 23,87 GBP), BAT (+ 0,40 Prozent auf 43,54 GBP) und Allianz (+ 0,37 Prozent auf 401,90 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Nestlé (-0,74 Prozent auf 78,20 CHF), Unilever (-0,73 Prozent auf 43,32 GBP), Richemont (-0,65 Prozent auf 182,45 CHF), SAP SE (-0,63 Prozent auf 133,30 EUR) und Enel (-0,62 Prozent auf 9,88 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 921 475 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 638,946 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet mit 7,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,00 Prozent.

Redaktion finanzen.at