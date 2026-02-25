Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen

Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,52 Prozent auf 5 282,43 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,304 Prozent höher bei 5 271,21 Punkten, nach 5 255,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 288,79 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 271,21 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,670 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 058,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 742,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 738,55 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6,56 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 288,79 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit HSBC (+ 4,89 Prozent auf 13,55 GBP), RELX (+ 3,92 Prozent auf 23,62 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,69) Prozent auf 78,08 GBP), Rio Tinto (+ 1,64 Prozent auf 73,88 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,11 Prozent auf 13,25 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Diageo (-6,07 Prozent auf 17,60 GBP), Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 1 707,50 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 33,15 EUR), Novartis (-0,43 Prozent auf 129,04 CHF) und National Grid (-0,42 Prozent auf 13,67 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 4 221 086 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 484,191 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,03 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

