Index-Performance im Fokus 25.02.2026 09:29:25

Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen

Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen

STOXX 50-Handel am dritten Tag der Woche.

Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,52 Prozent auf 5 282,43 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,304 Prozent höher bei 5 271,21 Punkten, nach 5 255,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 288,79 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 271,21 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,670 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 058,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 742,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 738,55 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6,56 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 288,79 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit HSBC (+ 4,89 Prozent auf 13,55 GBP), RELX (+ 3,92 Prozent auf 23,62 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,69) Prozent auf 78,08 GBP), Rio Tinto (+ 1,64 Prozent auf 73,88 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,11 Prozent auf 13,25 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Diageo (-6,07 Prozent auf 17,60 GBP), Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 1 707,50 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 33,15 EUR), Novartis (-0,43 Prozent auf 129,04 CHF) und National Grid (-0,42 Prozent auf 13,67 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 4 221 086 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 484,191 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,03 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rio Tinto plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

mehr Analysen
17.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12.02.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
12.02.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

