Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Index-Performance im Fokus
|
25.02.2026 09:29:25
Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen
Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,52 Prozent auf 5 282,43 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,304 Prozent höher bei 5 271,21 Punkten, nach 5 255,21 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 288,79 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 271,21 Zählern.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,670 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 058,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 742,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 738,55 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6,56 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 288,79 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit HSBC (+ 4,89 Prozent auf 13,55 GBP), RELX (+ 3,92 Prozent auf 23,62 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,69) Prozent auf 78,08 GBP), Rio Tinto (+ 1,64 Prozent auf 73,88 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,11 Prozent auf 13,25 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Diageo (-6,07 Prozent auf 17,60 GBP), Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 1 707,50 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 33,15 EUR), Novartis (-0,43 Prozent auf 129,04 CHF) und National Grid (-0,42 Prozent auf 13,67 GBP).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 4 221 086 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 484,191 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,03 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
17:59
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.02.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Rio Tinto auf 'Equal Weight' - Ziel 6600 Pence (dpa-AFX)
|
23.02.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Rio Tinto auf 'Neutral' - Ziel 7400 Pence (dpa-AFX)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|17.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 298,60
|2,04%
|BNP Paribas S.A.
|96,27
|1,30%
|Deutsche Telekom AG
|33,55
|0,84%
|Diageo plc
|18,25
|-14,72%
|HSBC Holdings plc
|15,94
|7,27%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,83
|0,38%
|London Stock Exchange (LSE)
|90,50
|1,12%
|National Grid plc
|15,90
|1,92%
|Novartis AG
|141,60
|-0,11%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|27,94
|8,13%
|Rheinmetall AG
|1 684,50
|-2,38%
|Rio Tinto plc
|85,67
|3,14%
|Rolls-Royce Plc
|15,50
|1,17%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 295,94
|0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.