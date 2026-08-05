ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Index-Performance im Fokus
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05.08.2026 09:29:14
Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen
Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,24 Prozent auf 5 519,08 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,035 Prozent tiefer bei 5 503,87 Punkten, nach 5 505,78 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 529,45 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 503,87 Zählern.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 479,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 048,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 427,10 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 11,34 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 529,45 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,54 Prozent auf 156,20 EUR), Rolls-Royce (+ 2,21 Prozent auf 15,63 GBP), Rio Tinto (+ 2,04) Prozent auf 74,62 GBP), BP (+ 1,45 Prozent auf 5,33 GBP) und Rheinmetall (+ 1,45 Prozent auf 1 218,20 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil HSBC (-2,55 Prozent auf 15,44 GBP), AstraZeneca (-0,39 Prozent auf 116,94 GBP), Deutsche Telekom (-0,36 Prozent auf 27,75 EUR), BAT (-0,27 Prozent auf 43,80 GBP) und UniCredit (-0,26 Prozent auf 85,36 EUR).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 341 459 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 547,139 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,77 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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