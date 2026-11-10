Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Um 09:11 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,95 Prozent auf 5 500,70 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,452 Prozent auf 5 473,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 448,84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 501,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 473,47 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 5 305,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 541,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4 781,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,96 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,63 Prozent auf 876,10 EUR), Rolls-Royce (+ 3,12 Prozent auf 13,62 GBP), Siemens Energy (+ 2,40 Prozent auf 127,08 EUR), Barclays (+ 2,34 Prozent auf 4,40 GBP) und UniCredit (+ 2,29 Prozent auf 83,80 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-0,84 Prozent auf 5,52 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,78 Prozent auf 36,72 GBP), RELX (-0,61 Prozent auf 29,56 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,43 Prozent auf 93,40 GBP) und National Grid (-0,40 Prozent auf 12,51 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 281 143 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet mit 5,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at