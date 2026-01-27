ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Kursverlauf
|
27.01.2026 09:29:53
Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen
Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,28 Prozent stärker bei 5 085,51 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,255 Prozent höher bei 5 084,31 Punkten, nach 5 071,40 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 091,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 084,26 Einheiten.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Stand von 4 892,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 800,45 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 27.01.2025, einen Wert von 4 527,56 Punkten auf.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,59 Prozent zu. Bei 5 146,25 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 913,95 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit HSBC (+ 1,69 Prozent auf 12,63 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,46 Prozent auf 61,28 CHF), UniCredit (+ 1,26 Prozent auf 73,23 EUR), Rolls-Royce (+ 0,77 Prozent auf 12,45 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 0,77 Prozent auf 5,90 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rio Tinto (-0,87 Prozent auf 66,18 GBP), Diageo (-0,63 Prozent auf 16,45 GBP), Enel (-0,39 Prozent auf 9,10 EUR), National Grid (-0,17 Prozent auf 12,02 GBP) und BAT (-0,05 Prozent auf 43,06 GBP) unter Druck.
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 860 132 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 456,672 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,70 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
27.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in Zürich: Letztendlich Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
27.01.26
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
27.01.26