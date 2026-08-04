Freundlicher Handel: TecDAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Heute wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,68 Prozent auf 3 978,86 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 525,120 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,005 Prozent leichter bei 3 951,84 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 952,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 949,20 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 005,23 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der TecDAX bei 3 899,62 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 04.05.2026, einen Stand von 3 707,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der TecDAX auf 3 772,38 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,78 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7,23 Prozent auf 29,38 EUR), SMA Solar (+ 3,54 Prozent auf 54,10 EUR), Infineon (+ 2,65 Prozent auf 63,10 EUR), JENOPTIK (+ 2,45 Prozent auf 38,48 EUR) und PVA TePla (+ 2,40 Prozent auf 34,94 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Elmos Semiconductor (-2,95 Prozent auf 144,60 EUR), Kontron (-2,63 Prozent auf 20,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,33 Prozent auf 31,04 EUR), Drägerwerk (-1,06 Prozent auf 112,40 EUR) und Nemetschek SE (-0,94 Prozent auf 58,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 925 617 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 181,994 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at