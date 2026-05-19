Freundlicher Handel: TecDAX am Dienstagmittag freundlich

Der TecDAX befindet sich am Dienstagmittag im Aufwärtstrend.

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,68 Prozent auf 3 929,53 Punkte zu. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 519,708 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 3 864,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 864,46 Punkten am Vortag.

Bei 3 940,72 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 864,31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Wert von 3 765,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 698,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 850,20 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,42 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 940,72 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 12,40 Prozent auf 80,70 EUR), Nemetschek SE (+ 8,68 Prozent auf 65,10 EUR), HENSOLDT (+ 8,67 Prozent auf 79,98 EUR), SAP SE (+ 6,05 Prozent auf 156,80 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,93 Prozent auf 52,34 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Ottobock (-9,65 Prozent auf 54,30 EUR), SMA Solar (-8,11 Prozent auf 62,35 EUR), Infineon (-2,55 Prozent auf 64,64 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,86 Prozent auf 87,25 EUR) und JENOPTIK (-1,52 Prozent auf 42,74 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 599 147 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 168,198 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,47 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,68 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at