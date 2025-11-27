Freundlicher Handel: TecDAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Heute wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,85 Prozent auf 3 558,47 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 550,501 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,130 Prozent leichter bei 3 523,83 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 528,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 521,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 559,84 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 3,80 Prozent aufwärts. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 27.10.2025, einen Stand von 3 730,11 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, wurde der TecDAX auf 3 747,48 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 390,67 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 3,55 Prozent aufwärts. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Bechtle (+ 5,78 Prozent auf 42,10 EUR), ATOSS Software (+ 3,44 Prozent auf 114,40 EUR), EVOTEC SE (+ 2,35 Prozent auf 5,84 EUR), Infineon (+ 2,16 Prozent auf 35,54 EUR) und CANCOM SE (+ 1,95 Prozent auf 26,20 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Carl Zeiss Meditec (-1,58 Prozent auf 44,94 EUR), freenet (-0,70 Prozent auf 28,26 EUR), QIAGEN (-0,66 Prozent auf 41,50 EUR), Deutsche Telekom (-0,25 Prozent auf 27,58 EUR) und PNE (+ 0,20 Prozent auf 9,94 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 834 709 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233,240 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

2025 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at