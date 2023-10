Freundlicher Handel: TecDAX beginnt Dienstagssitzung im Plus

Beim TecDAX lassen sich am Dienstag erneut Gewinne beobachten.

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,16 Prozent auf 2 945,80 Punkte an. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 428,117 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,166 Prozent schwächer bei 2 936,33 Punkten, nach 2 941,22 Punkten am Vortag.

Bei 2 947,78 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 930,24 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 111,68 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 17.07.2023, bei 3 199,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2022, stand der TecDAX bei 2 765,09 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 1,35 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 897,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell ADTRAN (+ 5,62 Prozent auf 7,71 USD), Nemetschek SE (+ 3,22 Prozent auf 64,20 EUR), MorphoSys (+ 1,37 Prozent auf 25,20 EUR), HENSOLDT (+ 1,09 Prozent auf 29,80 EUR) und ATOSS Software (+ 0,97 Prozent auf 207,50 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Nordex (-1,41 Prozent auf 10,12 EUR), CANCOM SE (-0,96 Prozent auf 24,66 EUR), Sartorius vz (-0,59 Prozent auf 268,20 EUR), Siemens Healthineers (-0,40 Prozent auf 47,48 EUR) und TeamViewer (-0,38 Prozent auf 15,59 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 219 471 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 142,914 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die United Internet-Aktie präsentiert mit 10,40 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die Telefonica Deutschland-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,69 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

