Nagarro Aktie

Nagarro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Marktbericht 09.12.2025 15:58:42

Freundlicher Handel: TecDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

Freundlicher Handel: TecDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

Kaum verändert zeigt sich der TecDAX am Dienstag.

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent stärker bei 3 586,18 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 567,932 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,168 Prozent auf 3 575,98 Punkte an der Kurstafel, nach 3 581,98 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 570,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 590,80 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 3 465,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 626,79 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 3 537,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 4,35 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 6,72 Prozent auf 74,65 EUR), Nordex (+ 2,40 Prozent auf 26,44 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,02 Prozent auf 43,50 EUR), SMA Solar (+ 1,74 Prozent auf 35,10 EUR) und TeamViewer (+ 1,53 Prozent auf 5,63 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-7,56 Prozent auf 5,08 EUR), Nagarro SE (-1,44 Prozent auf 75,50 EUR), Bechtle (-1,33 Prozent auf 42,88 EUR), ATOSS Software (-1,19 Prozent auf 116,00 EUR) und Eckert Ziegler (-1,16 Prozent auf 15,37 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 306 334 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,44 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu freenet AGmehr Nachrichten