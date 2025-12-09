Freundlicher Handel: TecDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

Kaum verändert zeigt sich der TecDAX am Dienstag.

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent stärker bei 3 586,18 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 567,932 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,168 Prozent auf 3 575,98 Punkte an der Kurstafel, nach 3 581,98 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 570,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 590,80 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 3 465,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 626,79 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 3 537,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 4,35 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 6,72 Prozent auf 74,65 EUR), Nordex (+ 2,40 Prozent auf 26,44 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,02 Prozent auf 43,50 EUR), SMA Solar (+ 1,74 Prozent auf 35,10 EUR) und TeamViewer (+ 1,53 Prozent auf 5,63 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-7,56 Prozent auf 5,08 EUR), Nagarro SE (-1,44 Prozent auf 75,50 EUR), Bechtle (-1,33 Prozent auf 42,88 EUR), ATOSS Software (-1,19 Prozent auf 116,00 EUR) und Eckert Ziegler (-1,16 Prozent auf 15,37 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 306 334 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,44 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

