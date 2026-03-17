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TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

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Index-Performance im Blick 17.03.2026 15:59:00

Freundlicher Handel: TecDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Freundlicher Handel: TecDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Das macht der TecDAX nachmittags.

Um 15:41 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 1,00 Prozent auf 3 594,23 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 542,221 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,078 Prozent tiefer bei 3 555,78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 558,57 Punkten am Vortag.

Bei 3 596,78 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 538,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.02.2026, den Wert von 3 681,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wurde der TecDAX auf 3 527,72 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 810,41 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,829 Prozent zurück. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 510,62 Punkte.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 7,66 Prozent auf 225,00 EUR), Nordex (+ 4,89 Prozent auf 45,46 EUR), TeamViewer (+ 3,98 Prozent auf 4,65 EUR), SMA Solar (+ 3,88 Prozent auf 35,32 EUR) und Siltronic (+ 2,48 Prozent auf 57,90 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-2,58 Prozent auf 136,20 EUR), HENSOLDT (-2,43 Prozent auf 80,30 EUR), ATOSS Software (-1,09 Prozent auf 81,70 EUR), Nemetschek SE (-0,93 Prozent auf 68,95 EUR) und IONOS (-0,91 Prozent auf 21,85 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 189 257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 193,184 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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