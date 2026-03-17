TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Index-Performance im Blick
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17.03.2026 15:59:00
Freundlicher Handel: TecDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu
Um 15:41 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 1,00 Prozent auf 3 594,23 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 542,221 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,078 Prozent tiefer bei 3 555,78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 558,57 Punkten am Vortag.
Bei 3 596,78 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 538,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.02.2026, den Wert von 3 681,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wurde der TecDAX auf 3 527,72 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 810,41 Punkten auf.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,829 Prozent zurück. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 510,62 Punkte.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 7,66 Prozent auf 225,00 EUR), Nordex (+ 4,89 Prozent auf 45,46 EUR), TeamViewer (+ 3,98 Prozent auf 4,65 EUR), SMA Solar (+ 3,88 Prozent auf 35,32 EUR) und Siltronic (+ 2,48 Prozent auf 57,90 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-2,58 Prozent auf 136,20 EUR), HENSOLDT (-2,43 Prozent auf 80,30 EUR), ATOSS Software (-1,09 Prozent auf 81,70 EUR), Nemetschek SE (-0,93 Prozent auf 68,95 EUR) und IONOS (-0,91 Prozent auf 21,85 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 189 257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 193,184 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf
Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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