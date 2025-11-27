TeamViewer Aktie
Freundlicher Handel: TecDAX nachmittags mit Zuschlägen
Um 15:41 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,89 Prozent auf 3 559,82 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 550,501 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,130 Prozent tiefer bei 3 523,83 Punkten, nach 3 528,42 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 521,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 566,67 Zähler.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 3,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2025, lag der TecDAX bei 3 730,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, lag der TecDAX noch bei 3 747,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 390,67 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 3,58 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 994,94 Punkte. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Bechtle (+ 8,44 Prozent auf 43,16 EUR), SMA Solar (+ 4,98 Prozent auf 32,90 EUR), ATOSS Software (+ 3,07 Prozent auf 114,00 EUR), Siltronic (+ 2,51 Prozent auf 48,14 EUR) und CANCOM SE (+ 2,33 Prozent auf 26,30 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Carl Zeiss Meditec (-1,49 Prozent auf 44,98 EUR), freenet (-0,91 Prozent auf 28,20 EUR), QIAGEN (-0,85 Prozent auf 41,42 EUR), JENOPTIK (-0,72 Prozent auf 19,35 EUR) und Nordex (-0,38 Prozent auf 26,46 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 290 328 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 233,240 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
