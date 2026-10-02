Freundlicher Handel: TecDAX notiert zum Start im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch aktuell fort.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,82 Prozent höher bei 4 012,08 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 558,145 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,605 Prozent höher bei 4 003,56 Punkten, nach 3 979,48 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 994,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 014,54 Punkten lag.

TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 1,06 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 012,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 887,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, stand der TecDAX bei 3 727,94 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,70 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 3,35 Prozent auf 79,54 EUR), Infineon (+ 2,96 Prozent auf 61,18 EUR), Siltronic (+ 2,42 Prozent auf 80,50 EUR), JENOPTIK (+ 2,22 Prozent auf 42,32 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,07 Prozent auf 158,00 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil QIAGEN (-2,57 Prozent auf 37,21 EUR), EVOTEC SE (-1,98 Prozent auf 2,97 EUR), Nordex (-0,78 Prozent auf 38,16 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,64 Prozent auf 31,00 EUR) und Eckert Ziegler (-0,57 Prozent auf 12,26 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 188 102 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,289 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at