Machte sich der TecDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 1,62 Prozent nach oben auf 3 822,90 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 543,232 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,665 Prozent fester bei 3 786,88 Punkten, nach 3 761,86 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 786,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3 830,36 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,390 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 26.10.2026, lag der TecDAX noch bei 4 056,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, lag der TecDAX bei 4 019,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, stand der TecDAX noch bei 3 528,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,48 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 4,26 Prozent auf 32,80 EUR), HENSOLDT (+ 4,22 Prozent auf 80,48 EUR), SMA Solar (+ 4,22 Prozent auf 43,98 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,16 Prozent auf 42,52 EUR) und Infineon (+ 4,12 Prozent auf 42,58 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-3,30 Prozent auf 2,46 EUR), United Internet (-0,57 Prozent auf 24,30 EUR), QIAGEN (+ 0,12 Prozent auf 45,13 EUR), freenet (+ 0,24 Prozent auf 24,76 EUR) und Drägerwerk (+ 0,49 Prozent auf 122,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 570 382 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,599 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 8,12 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at