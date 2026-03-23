SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Kursverlauf
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23.03.2026 17:58:57
Freundlicher Handel: TecDAX schließt im Plus
Letztendlich stieg der TecDAX im XETRA-Handel um 0,34 Prozent auf 3 431,77 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 512,396 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,96 Prozent auf 3 353,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3 420,18 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3 508,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 322,31 Punkten lag.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 23.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 689,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, stand der TecDAX noch bei 3 586,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, den Wert von 3 751,43 Punkten.
Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,31 Prozent nach. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Ottobock (+ 7,45 Prozent auf 49,88 EUR), Siltronic (+ 6,05 Prozent auf 55,25 EUR), Eckert Ziegler (+ 5,82 Prozent auf 14,55 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,17 Prozent auf 146,40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,49 Prozent auf 60,45 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil EVOTEC SE (-3,42 Prozent auf 4,15 EUR), SMA Solar (-3,16 Prozent auf 38,06 EUR), Nordex (-2,60 Prozent auf 44,26 EUR), QIAGEN (-1,61 Prozent auf 34,25 EUR) und Nagarro SE (-1,55 Prozent auf 48,34 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 640 379 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 179,593 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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