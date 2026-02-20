Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Index-Bewegung
|
20.02.2026 17:59:08
Freundlicher Handel: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge
Am Freitag kletterte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,53 Prozent auf 3 717,89 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 555,950 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,016 Prozent auf 3 698,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 698,20 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 680,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 726,31 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,60 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 646,83 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, lag der TecDAX bei 3 432,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 848,81 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,58 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 8,92 Prozent auf 62,30 EUR), Sartorius vz (+ 3,24 Prozent auf 239,00 EUR), Nemetschek SE (+ 2,58 Prozent auf 67,60 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,50 Prozent auf 15,19 EUR) und Drägerwerk (+ 2,29 Prozent auf 94,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen 1&1 (-4,25 Prozent auf 22,55 EUR), SMA Solar (-2,30 Prozent auf 32,30 EUR), AIXTRON SE (-1,75 Prozent auf 23,02 EUR), Infineon (-1,39 Prozent auf 45,20 EUR) und QIAGEN (-0,82 Prozent auf 40,99 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 247 280 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 197,409 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,95 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
