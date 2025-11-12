Freundlicher Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester

Der TecDAX macht am dritten Tag der Woche Gewinne.

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,92 Prozent aufwärts auf 3 582,71 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 557,430 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,229 Prozent stärker bei 3 523,40 Punkten, nach 3 515,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 609,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 523,36 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 2,41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 658,28 Punkten berechnet. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.08.2025, den Stand von 3 740,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, notierte der TecDAX bei 3 382,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 4,25 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. 3 010,36 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 14,74 Prozent auf 19,97 EUR), JENOPTIK (+ 12,26 Prozent auf 20,88 EUR), Infineon (+ 6,92 Prozent auf 36,23 EUR), EVOTEC SE (+ 4,66 Prozent auf 5,34 EUR) und SMA Solar (+ 4,46 Prozent auf 30,94 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen HENSOLDT (-5,97 Prozent auf 81,85 EUR), IONOS (-5,01 Prozent auf 25,60 EUR), United Internet (-3,00 Prozent auf 25,22 EUR), ATOSS Software (-0,73 Prozent auf 109,20 EUR) und Siltronic (-0,45 Prozent auf 43,96 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 8 087 512 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 246,220 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

2025 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

