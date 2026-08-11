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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|TecDAX im Blick
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11.08.2026 09:29:03
Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind
Am Dienstag verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,08 Prozent auf 4 070,66 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 566,690 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,125 Prozent höher bei 4 072,52 Punkten, nach 4 067,42 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 070,09 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 080,61 Zählern.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 838,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 766,36 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 3 768,62 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 12,32 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 2,19 Prozent auf 55,90 EUR), Ottobock (+ 1,54 Prozent auf 59,50 EUR), IONOS (+ 1,50 Prozent auf 32,40 EUR), PVA TePla (+ 1,33 Prozent auf 30,54 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,20 Prozent auf 3,70 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-3,53 Prozent auf 28,94 EUR), CANCOM SE (-1,46 Prozent auf 23,70 EUR), Sartorius vz (-1,42 Prozent auf 235,20 EUR), QIAGEN (-0,99 Prozent auf 38,07 EUR) und Bechtle (-0,44 Prozent auf 36,46 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 142 840 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,401 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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