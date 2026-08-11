freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX im Blick 11.08.2026 09:29:03

Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind

Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind

Beim TecDAX lassen sich am zweiten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Am Dienstag verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,08 Prozent auf 4 070,66 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 566,690 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,125 Prozent höher bei 4 072,52 Punkten, nach 4 067,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 070,09 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 080,61 Zählern.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 838,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 766,36 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 3 768,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 12,32 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 2,19 Prozent auf 55,90 EUR), Ottobock (+ 1,54 Prozent auf 59,50 EUR), IONOS (+ 1,50 Prozent auf 32,40 EUR), PVA TePla (+ 1,33 Prozent auf 30,54 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,20 Prozent auf 3,70 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-3,53 Prozent auf 28,94 EUR), CANCOM SE (-1,46 Prozent auf 23,70 EUR), Sartorius vz (-1,42 Prozent auf 235,20 EUR), QIAGEN (-0,99 Prozent auf 38,07 EUR) und Bechtle (-0,44 Prozent auf 36,46 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 142 840 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,401 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu freenet AG

mehr Analysen
13.07.26 freenet Neutral UBS AG
01.07.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 freenet Neutral UBS AG
23.06.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
21.05.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 35,86 -2,18% Bechtle AG
CANCOM SE 22,55 -7,39% CANCOM SE
Carl Zeiss Meditec AG 29,98 0,54% Carl Zeiss Meditec AG
EVOTEC SE 3,73 1,52% EVOTEC SE
freenet AG 23,58 0,60% freenet AG
IONOS 32,68 2,64% IONOS
Ottobock 58,20 -0,51% Ottobock
PVA TePla AG 31,46 3,01% PVA TePla AG
QIAGEN N.V. 37,79 -0,32% QIAGEN N.V.
SAP SE 181,18 0,76% SAP SE
Sartorius AG Vz. 236,20 -0,67% Sartorius AG Vz.
SMA Solar AG 56,25 2,83% SMA Solar AG
TeamViewer 6,60 -0,75% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,44 2,42% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 096,46 0,71%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen