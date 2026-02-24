Freundlicher Handel: TecDAX zum Start mit Gewinnen

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,10 Prozent fester bei 3 693,26 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 557,636 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,160 Prozent auf 3 683,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 689,66 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 681,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 699,80 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 3 723,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 459,68 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, stand der TecDAX bei 3 858,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,90 Prozent aufwärts. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 558,78 Punkte.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 7,99 Prozent auf 137,80 EUR), Kontron (+ 4,07 Prozent auf 23,52 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,92 Prozent auf 50,00 EUR), AIXTRON SE (+ 1,70 Prozent auf 23,35 EUR) und Siltronic (+ 1,02 Prozent auf 54,45 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-1,61 Prozent auf 4,53 EUR), Nemetschek SE (-1,52 Prozent auf 65,00 EUR), SAP SE (-1,31 Prozent auf 165,66 EUR), SMA Solar (-0,89 Prozent auf 31,32 EUR) und ATOSS Software (-0,84 Prozent auf 82,30 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 266 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 197,887 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 6,87 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at