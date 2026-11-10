Freundlicher Handel: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im SLI

Der SLI gewann im SIX-Handel schlussendlich 0,47 Prozent auf 2 409,84 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,693 Prozent auf 2 415,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 398,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 405,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 417,58 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 2 219,11 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 2 343,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der SLI mit 2 029,84 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 433,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,72 Prozent auf 175,45 CHF), Julius Bär (+ 1,71 Prozent auf 71,52 CHF), Geberit (+ 1,53 Prozent auf 595,60 CHF), UBS (+ 1,50 Prozent auf 40,56 CHF) und Sika (+ 1,38 Prozent auf 194,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sonova (-1,89 Prozent auf 280,40 CHF), Amrize (-1,77 Prozent auf 34,45 CHF), Sandoz (-1,28 Prozent auf 83,38 CHF), Galderma (-1,10 Prozent auf 188,55 CHF) und Lindt (-0,92 Prozent auf 8 645,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 446 904 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 337,716 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,70 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at