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10.11.2026 17:58:47
Freundlicher Handel: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im SLI
Der SLI gewann im SIX-Handel schlussendlich 0,47 Prozent auf 2 409,84 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,693 Prozent auf 2 415,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 398,64 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 405,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 417,58 Punkten erreichte.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 2 219,11 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 2 343,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der SLI mit 2 029,84 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 433,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,72 Prozent auf 175,45 CHF), Julius Bär (+ 1,71 Prozent auf 71,52 CHF), Geberit (+ 1,53 Prozent auf 595,60 CHF), UBS (+ 1,50 Prozent auf 40,56 CHF) und Sika (+ 1,38 Prozent auf 194,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sonova (-1,89 Prozent auf 280,40 CHF), Amrize (-1,77 Prozent auf 34,45 CHF), Sandoz (-1,28 Prozent auf 83,38 CHF), Galderma (-1,10 Prozent auf 188,55 CHF) und Lindt (-0,92 Prozent auf 8 645,00 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 446 904 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 337,716 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,70 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|37,56
|-0,03%
|Galderma
|206,00
|0,44%
|Geberit AG (N)
|639,40
|-1,30%
|Julius Bär
|77,88
|0,08%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 295,00
|-1,12%
|Partners Group AG
|733,40
|-0,62%
|Richemont
|189,95
|-0,58%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|433,45
|-0,89%
|Sandoz
|90,72
|0,15%
|Sika AG
|209,20
|-0,85%
|Sonova AG
|305,20
|0,49%
|Swiss Re AG
|163,20
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|UBS
|44,11
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Indizes in diesem Artikel
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