Kursentwicklung im Fokus 05.12.2025 17:58:48

Freundlicher Handel: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im MDAX

Am Freitagabend zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitagabend zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag sprang der MDAX via XETRA zum Handelsende um 0,26 Prozent auf 29 675,30 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 344,520 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,153 Prozent auf 29 642,35 Punkte an der Kurstafel, nach 29 597,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 559,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29 877,29 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,588 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der MDAX bei 29 374,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 011,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 27 132,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 15,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. 23 135,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 7,53 Prozent auf 19,98 EUR), RENK (+ 4,56 Prozent auf 51,71 EUR), thyssenkrupp (+ 2,45 Prozent auf 9,43 EUR), Porsche vz (+ 2,24 Prozent auf 47,89 EUR) und Knorr-Bremse (+ 2,14 Prozent auf 90,60 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Aurubis (-2,86 Prozent auf 118,80 EUR), Bechtle (-2,17 Prozent auf 43,32 EUR), IONOS (-1,88 Prozent auf 26,05 EUR), HOCHTIEF (-1,69 Prozent auf 314,80 EUR) und Gerresheimer (-1,45 Prozent auf 25,86 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 905 468 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 42,280 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index weist die RTL-Aktie mit 16,81 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bechtle AG

Analysen zu Bechtle AG

19.11.25 Bechtle Buy UBS AG
17.11.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Bechtle Kaufen DZ BANK
14.11.25 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Aurubis 119,10 -2,06% Aurubis
Bechtle AG 43,42 -1,36% Bechtle AG
Delivery Hero 19,91 7,45% Delivery Hero
Gerresheimer AG 25,74 -1,23% Gerresheimer AG
HOCHTIEF AG 314,60 -1,32% HOCHTIEF AG
IONOS 26,20 -1,50% IONOS
Knorr-Bremse 90,45 2,20% Knorr-Bremse
Lufthansa AG 8,19 0,24% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 47,82 2,44% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 51,76 4,08% RENK
RTL 33,40 1,21% RTL
TeamViewer 5,56 -0,18% TeamViewer
thyssenkrupp AG 9,40 2,02% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 29 696,45 0,34%

