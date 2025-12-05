Freundlicher Handel: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im MDAX

Am Freitag sprang der MDAX via XETRA zum Handelsende um 0,26 Prozent auf 29 675,30 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 344,520 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,153 Prozent auf 29 642,35 Punkte an der Kurstafel, nach 29 597,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 559,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29 877,29 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,588 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der MDAX bei 29 374,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 011,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 27 132,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 15,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. 23 135,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 7,53 Prozent auf 19,98 EUR), RENK (+ 4,56 Prozent auf 51,71 EUR), thyssenkrupp (+ 2,45 Prozent auf 9,43 EUR), Porsche vz (+ 2,24 Prozent auf 47,89 EUR) und Knorr-Bremse (+ 2,14 Prozent auf 90,60 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Aurubis (-2,86 Prozent auf 118,80 EUR), Bechtle (-2,17 Prozent auf 43,32 EUR), IONOS (-1,88 Prozent auf 26,05 EUR), HOCHTIEF (-1,69 Prozent auf 314,80 EUR) und Gerresheimer (-1,45 Prozent auf 25,86 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 905 468 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 42,280 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index weist die RTL-Aktie mit 16,81 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at