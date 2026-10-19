LPKF Laser & Electronics Aktie

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SDAX-Performance im Fokus 19.10.2026 17:58:58

Freundlicher Handel: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im SDAX

Freundlicher Handel: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im SDAX

Wenig Veränderung war zum Handelsschluss in Frankfurt zu beobachten.

Letztendlich schloss der SDAX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 18 225,53 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,157 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,088 Prozent leichter bei 18 182,28 Punkten, nach 18 198,27 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 115,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 254,50 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 106,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 250,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 719,64 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,01 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,88 Prozent auf 77,70 EUR), OHB SE (+ 3,76 Prozent auf 198,80 EUR), SCHOTT Pharma (+ 3,66 Prozent auf 25,50 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,42 Prozent auf 54,40 EUR) und Mutares (+ 3,29 Prozent auf 25,15 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Energiekontor (-4,65 Prozent auf 22,55 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,17 Prozent auf 11,50 EUR), SGL Carbon SE (-4,14 Prozent auf 5,10 EUR), SMA Solar (-3,90 Prozent auf 55,40 EUR) und pbb (-3,82 Prozent auf 2,87 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 955 478 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 5,001 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,55 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,55 0,64% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 53,80 1,89% ASTA Energy Solutions
Energiekontor AG 22,75 -2,36% Energiekontor AG
HAMBORNER REIT 4,07 0,37% HAMBORNER REIT
HelloFresh 3,07 1,89% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,70 -0,15% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 11,45 -1,72% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 24,95 0,20% Mutares
OHB SE 205,50 7,59% OHB SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 2,88 -2,77% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 77,85 4,50% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SCHOTT Pharma 25,25 3,48% SCHOTT Pharma
SGL Carbon SE 5,07 -3,24% SGL Carbon SE
SMA Solar AG 55,70 -2,28% SMA Solar AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 210,22 0,07%

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