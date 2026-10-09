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DAX-Performance 09.10.2026 17:58:50

Freundlicher Handel: Zum Handelsende Gewinne im DAX

Freundlicher Handel: Zum Handelsende Gewinne im DAX

Der DAX zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Der DAX kletterte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,19 Prozent auf 25 102,34 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,086 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,685 Prozent auf 24 976,97 Punkte an der Kurstafel, nach 24 806,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 955,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 164,74 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,590 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 25 576,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25 118,27 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Stand von 24 611,25 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,29 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 4,34 Prozent auf 23,80 EUR), SAP SE (+ 3,70 Prozent auf 191,46 EUR), Siemens (+ 2,97 Prozent auf 272,10 EUR), Bayer (+ 2,77 Prozent auf 43,77 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2,30 Prozent auf 39,14 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-7,94 Prozent auf 24,70 EUR), BASF (-0,17 Prozent auf 51,68 EUR), HOCHTIEF (-0,10 Prozent auf 389,80 EUR), Infineon (-0,07 Prozent auf 58,86 EUR) und Airbus SE (+ 0,20 Prozent auf 187,70 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 16 804 778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 216,551 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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