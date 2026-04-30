Freundlicher Handel: Zum Handelsende Gewinne im FTSE 100

Der FTSE 100 gewann im LSE-Handel zum Handelsschluss 1,62 Prozent auf 10 378,82 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,954 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 10 213,32 Punkte an der Kurstafel, nach 10 213,11 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 10 205,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 387,55 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0,003 Prozent. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, einen Stand von 10 127,96 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 223,54 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, den Stand von 8 494,85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,30 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell United Utilities (+ 11,05 Prozent auf 14,57 GBP), Rolls-Royce (+ 7,59 Prozent auf 11,82 GBP), Severn Trent (+ 7,29 Prozent auf 32,69 GBP), Standard Chartered (+ 4,07 Prozent auf 18,63 GBP) und Centrica (+ 4,02 Prozent auf 2,15 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Whitbread (-6,33 Prozent auf 22,34 GBP), DCC (-5,78 Prozent auf 55,40 GBP), Weir Group (-3,98 Prozent auf 26,54 GBP), Auto Trader Group (-2,44 Prozent auf 4,96 GBP) und Entain (-2,30 Prozent auf 5,44 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 178 824 836 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 264,340 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,73 erwartet. Im Index bietet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,97 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at