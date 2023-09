Freundlicher Handel: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ 100

Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,06 Prozent auf 14 589,03 Punkte nach oben. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,337 Prozent leichter bei 14 530,96 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 580,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 14 591,40 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 510,17 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 0,502 Prozent nach. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 28.08.2023, bei 15 052,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.06.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14 964,57 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 11 493,83 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 34,30 Prozent zu Buche. Bei 15 932,05 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 696,42 Zähler.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit DexCom (+ 1,94 Prozent auf 93,88 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,85 Prozent auf 99,88 USD), Paychex (+ 1,11 Prozent auf 117,80 USD), Costco Wholesale (+ 1,10 Prozent auf 569,75 USD) und Electronic Arts (+ 0,88 Prozent auf 119,01 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Workday A (-9,35 Prozent auf 209,22 USD), Micron Technology (-4,31 Prozent auf 65,27 USD), JDcom (-2,71 Prozent auf 28,17 USD), Amazon (-1,88 Prozent auf 123,61 USD) und Atlassian A (-1,80 Prozent auf 193,96 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 153 037 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,562 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,09 Prozent, die höchste im Index.

